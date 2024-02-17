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لبنان

الموت غيّبه.. المدعي العام ألبر سماحة في ذمّة الله

Lebanon 24
17-02-2024 | 11:22
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توفي المدعي العام قاضي شرف لدى محكمة التمييز ألبر فهيم سماحة الحائز وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، والد المدير العام السابق لوزارة الصناعة فادي سماحة.
ويترأس بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي صلاة الجنازة في كنيسة مار يوحنا الذهبي الفم في مطرانية بيروت وجبيل طريق الشام، الثانية من بعد ظهر الإثنين، ثم يوارى الفقيد في الثرى في الخنشارة.
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يتقبل أفراد عائلته التعازي قبل الدفن، والثلاثاء من الحادية عشرة حتى السادسة مساء في صالون المطرانية.
 
"لبنان24" يتقدم من أفراد عائلة الفقيد بأحر التعازي، راجياً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
 

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