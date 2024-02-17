"صاروخ مجهول المصدر" في بلدة لبنانية.. شاهدوا صورته

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سقوط صاروخٍ "مجهول المصدر" في منزل المواطن حسان البطحيش في بلدة الماري - قضاء حاصبيا.

ولفتت المعلومات إلى أن الصاروخ لم ينفجر، لكنه تسبب بأضرارٍ مادية من دون وقوع إصابات بشريّة.