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لبنان

"صاروخ مجهول المصدر" في بلدة لبنانية.. شاهدوا صورته

Lebanon 24
17-02-2024 | 12:04
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن سقوط صاروخٍ "مجهول المصدر" في منزل المواطن حسان البطحيش في بلدة الماري - قضاء حاصبيا.
 
ولفتت المعلومات إلى أن الصاروخ لم ينفجر، لكنه تسبب بأضرارٍ مادية من دون وقوع إصابات بشريّة.
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الماري

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