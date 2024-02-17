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لبنان
حادثة مؤسفة.. سقوط شابّة من أحد المباني في طرابلس
Lebanon 24
17-02-2024
|
12:43
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تعرّضت الشابة "م.خ" لحادثة سقوط من الطابق الرابع التابع لأحد المباني في محلة شارع نديم الجسر في طرابلس.
وعلى الفور، عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافها ونقلها الى مستشفى المنلا للعلاج.
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