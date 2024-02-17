حادثة مؤسفة.. سقوط شابّة من أحد المباني في طرابلس

تعرّضت الشابة "م.خ" لحادثة سقوط من الطابق الرابع التابع لأحد المباني في محلة شارع نديم الجسر في طرابلس.



وعلى الفور، عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافها ونقلها الى مستشفى المنلا للعلاج.

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