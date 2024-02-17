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لبنان

لقاءات عديدة.. من التقى الحريري اليوم في بيت الوسط؟

Lebanon 24
17-02-2024 | 12:59
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استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني ، وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات وما آلت اليه الأمور في المرفأ.
 
كذلك، استقبل الحريري المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، كما التقى أيضاً رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وعرض معه آخر التطورات السياسية في البلاد والأوضاع المحلية والإقليمية.
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وكان الحريري قد استقبل النائب السابق ميشال فرعون الذي قال بعد اللقاء: "نحن سعداء جدا بوجود الرئيس الحريري في بيروت في هذه الأيام، فقد نور البلد، ونأمل أن يعود لكي تتحسن الأوضاع في لبنان".

والتقى الحريري أيضاً قاضي البقاع الشرعي طالب جمعة على رأس وفد من علماء وفاعليات بقاعية.

وبعد اللقاء، أوضح جمعة أن الوفد "جدد البيعة للرئيس الحريري وطالبه بالعودة عن قراره بتعليق العمل السياسي".

ومن زوار بيت الوسط أيضاً النائب السابق سيزار معلوف الذي قال على الأثر: "نحن اليوم في بيت الوسط لأنه بيت الاعتدال والعيش المشترك وحماية الوحدة الوطنية. وقد أتيت إلى الرئيس الحريري لأقول له أن الزلزال الذي أحدثه بتعليق العمل السياسي أدى إلى خلل في التوازن الطائفي في البلد، ونحن نتمنى عودته في أسرع وقت ممكن للمحافظة على اتفاق الطائف. فلا بديل عن الطائف إلا الطائف نفسه، ولا بديل عن الحوار إلا الحوار، ولا بديل عن سعد الحريري إلا سعد رفيق الحريري".

ياسين

والتقى الحريري رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين الذي قال بعد اللقاء: "أتينا من مجدل عنجر لكي نؤكد للرئيس الحريري أننا معه في كل قرار يراه مناسبا، وننتظر الوقت الذي يراه "حلو" ونحن سنكون إلى جانبه دائما في الحلوة والمرة.

القرعاوي

كما استقبل الحريري النائب السابق محمد القرعاوي وعرض معه التطورات.

جمعية بيروت للتنمية

واستقبل رئيس جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية أحمد هاشمية على رأس وفد من الهيئة الإدارية للجمعية ولجمعية "إمكان" واستمع منهم عن الإنجازات التي قامت بها الجمعيتان خلال الفترة الماضية.

ثم التقى الحريري وفدا كبيراً من جمعية بيروت للتنمية، وتحدث أمامهم منوها بإنجازات الجمعية في ظل أصعب الظروف التي يمر بها البلد، آملا أن يتوسع عملها في المستقبل، وقال: "حصل في المرحلة الماضية بعض التشويش على عمل الجمعية، لكني اليوم أؤكد أن رفيق الحريري كان يدعم هذه الجمعية وسعد الحريري سيستكمل هذا الدعم ولا سيما مع وجود أحمد هاشمية".

وأضاف: "أنتم لم تقصروا في جميع المناطق، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب والبقاع وخاصة في بيروت، حب وعشق رفيق وسعد الحريري". وختم قائلا: "وجودكم يكبر القلب لأنه يؤكد أنه لا يزال هناك من يحمل في قلبه وفكره نهج رفيق الحريري".

 
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