لقاءات عديدة.. من التقى الحريري اليوم في بيت الوسط؟

استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، رئيس مجلس الادارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني ، وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات وما آلت اليه الأمور في المرفأ.

كذلك، استقبل الحريري المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، كما التقى أيضاً رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وعرض معه آخر التطورات السياسية في البلاد والأوضاع المحلية والإقليمية.

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