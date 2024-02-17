"رعب" بسبب "حزب الله".. "صاروخ لم ينفجر" في هذا المكان

ذكر تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان باتجاه مدينة صفد قبل أيام، طال شارع مدخل مستشفى زيف الطبي فضلاً عن قاعدة عسكرية في المنطقة.
وفي تصريحٍ له، قال مدير مركز زيف الطبي في صفد سلمان زرقا: "كُنا محظوظين جداً هنا.. الصاروخ لم ينفجر، وإلا لكان من الممكن أن يكون هناك حادث يخلف العديد من الضحايا لاسيما أن كان هناك عدد كبير من الأشخاص والحافلات والسيارات عند مدخل المستشفى".
وأشار زرقا إلى أن أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله أطلق النار على المستشفى، متحدثاً عما فعله حراس المستشفى لحماية مستوطنين لحظة وقوع الحادثة.