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لبنان

"لبنانية" بقبضة الجيش في الضاحية.. ما فعلته "غير متوقع"

Lebanon 24
17-02-2024 | 13:32
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيان جاء فيه: "بتاريخ 16 / 2 /2024، نفذت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت اللبنانية (س.ز.) لإيوائها اللبناني (ي.ز.) وهو أحد أبرز المطلوبين لانتمائه إلى عصابة سلب ومشاركته في إطلاق النار أثناء تنفيده عملية سرقة ما أدى إلى وفاة أحد المواطنين بتاريخ 15 / 2 /2024".
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وأضاف البيان: "وقد ضُبطت في منزل الموقوفة كمية كبيرة من حشيشة الكيف والماريجوانا والكوكايين وباز الكوكايين، وبالتحقيق معها اعترفت بتورطها مع آخرين في تعاطي المخدرات وترويجها".

وختم البيان: "سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفة بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة".
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