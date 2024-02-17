سيارات "إسعاف" تتحرك فوراً في طرابلس.. ما القصة؟

اندلع حريقٌ كبير داخل شقة سكنية بمنطقة أبي سمراء - طرابلس، ما أسفر عن تضررها.

وعلى الفور، هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان، وقد عُلم أن الحريق ناجمٌ عن "ماس كهربائي".