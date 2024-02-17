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لبنان

روابط مخاتير لبنان: لإعادة النظر بالضرائب المفروضة

Lebanon 24
17-02-2024 | 12:49
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طالبت روابط مخاتير لبنان، الحكومة والمجلس النيابي بإعادة النظر بالضرائب المفروضة التي أصابت "المواطن المنهك".
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وفي بيان لها، اليوم السبت، سألت روابط المخاتير: "هل يكفي راتب أي موظف لتسديد ضرائبكم فقط؟"، وأضافت: "إن رسم تصديق معاملة بالخارجية ارتفع من 50 ألف ليرة إلى مليون ليرة، فيما رسم الطابع لإخراج القيد ارتفع من 20 ألف ليرة الى 400 ألف ليرة، في حين أن أي طابع قيمته ألف ليرة أصبح بـ20 ألف ليرة، فيما أصبحت كلفة إخراج القيد تضاهي الـ590 ألف ليرة".
وأكملت: "نقول للمسؤولين، اتقوا الله بما جنت أيديكم، ولن يرحمكم المواطن الذي خيبتم أمله بالحياة بكرامة في هذا الوطن الجريح والمنهك اقتصاده وأمنه واستقراره". 

وختمت: "اتقوا الله وارحموا من في الارض ليرحمكم من في السماء".
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