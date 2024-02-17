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لبنان

ملف لبنان يُشعل "كابينت" الحرب الإسرائيلي.. تهديد جديّ قد يطيح بالمجلس

Lebanon 24
17-02-2024 | 15:27
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رفض مناقشة سياسة "إسرائيل" في لبنان، خلال اجتماع الكابينت، يوم الخميس.

ووفق موقع "والاه" الإسرئيلي، قال نتنياهو إنه يرفض ذلك لاعتبار الكابينت "منتدى يعاني من وباء التسريبات"، بحسب مصدرين مطلعين على تفاصيل الاجتماع.
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وخلال جلسة الكابينت، أثار عددٌ من الوزراء قضية لبنان، وطرحوا أسئلة حول سياسة الرد التي ينتهجها "الجيش" الإسرائيلي.

وبدأ وزير الطاقة إيلي كوهين بالقول إنه "يجب الرد بشكل أكثر صرامة ضد حزب الله"، ليجيب نتنياهو  بأنه "طالما لا حرب في الشمال، فإن قضية لبنان لا تناقش إلا في كابينت الحرب، لأنه من هنا كل شيء يتسرب".

وخلال اجتماع يوم الخميس الماضي، هدّد عضوا "كابينت" الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت، نتنياهو، بتفكيك "كابينت" الحرب، في حال استمراره في "اتخاذ قرارات مهمة من دون التشاور معهما".(الميادين)
المصدر: الميادين

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