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لبنان

عن نصرالله.. إليكم ما قالته ليلى عبد اللطيف اليوم!

Lebanon 24
17-02-2024 | 15:48
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أطلقت ليلى عبد اللطيف، اليوم السبت، توقعات جديدة عن لبنان للفترة المقبلة.

وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قالت عبد اللطيف إن الفراغ الرئاسي مستمر، في حين أن اقتصاد لبنان سينتعش من خلال ذهب سيُكتشف في شمال لبنان، موضحة أن "استخراج النفط والغاز سيُنعش البلد أيضاً".
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كذلك، ذكرت عبد اللطيف أن "أزمة البنزين والمازوت والمواد الغذائية ستعود إلى الواجهة لفترة مؤقتة"، مشيرة إلى أن "المصارف ستمنح الللبنانيين الاستفادة من القروض مُجدداً".
وفي سياق آخر، تحدثت عبد اللطيف عن وضع فلسطين، فقالت إنها "ستراها حرة وستتعمر من جديد"، وأضافت: "نتنياهو سيكون بعيداً عن الحكم. لا يمكنني المقارنة بين بطل يقاوم من أجل شعبه وأرضه وبين رئيس يقتل شعبه وأرضه. من أجل ذلك، فإنه من الأكيد أن السيد حسن نصرالله سيكون هو المنتصر في المعركة القائمة".
 
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