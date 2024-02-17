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لبنان

عن القبة الحديدية الإسرائيلية قرب لبنان.. هذه نتيجة آخر تحقيق

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-02-2024 | 16:35
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قال موقع "واللا" الإسرائيلي في تقرير جديدٍ إنه تم مؤخراً إجراء تحقيق بشأن عمل منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.
 
ووفقاً لتقرير "واللا" الذي ترجمهُ "لبنان24"، فقد أظهرت التحقيقات أنّ 90% من عمليات الإعتراض التي نفذتها القبة الحديدية كانت ناجحة، موضحة أن النسبة المتبقية من الإعتراضات الفاشلة سببها خلل فني، إما بسبب تأخر إشارة كهربائية أو خلل إحصائي في الحسابات الرياضية للكمبيوتر المرتبط بعمل القبة الحديدية.
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مسؤول عسكريّ إسرائيلي قال إن "التكنولوجيا الدفاعية جيدة وتعمل، ولا يمكن الحديث عن وجود عطل فني"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن توفير حماية بنسبة 100%".
 
في غضون ذلك، يختبر الجيش الإسرائيلي حالياً نظام الإنذار في قاعدة القيادة الشمالية وتوقيت إطلاق الإنذارات في المنطقة، ويقول "واللا" إنه تم تشديد إجراءات الطوارئ لقادة القطاع الشمالي الذين يطلب منهم التدرب مع الجنود على التعليمات الدفاعية في حال وقوع هجومٍ صاروخي.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

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