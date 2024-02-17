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لبنان

ليلاً.. هذا ما أطلقه الجيش الإسرائيلي فوق الناقورة

Lebanon 24
17-02-2024 | 16:53
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أطلق العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء رأس الناقورة، مساء اليوم السبت، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".
كذلك، تحدثت المعلومات عن تحليق مكثف للطيران الإستطلاعي في أجواء القطاع الغربي، لاسيما فوق الناقورة والساحل الجنوبيّ.
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