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لبنان
وسط "هدوء حذر".. غارة ليلية تستهدف بلدة جنوبيّة!
Lebanon 24
17-02-2024
|
23:57
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منتصف ليل السبت - الأحد، حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان، وذلك بواسطة صاروخين.
ويأتي هذا الإستهداف بعد ليل ساده الهدوء الحذر على الحدود الجنوبية وذلك بعد أسبوع قاسٍ جداً شهد الكثير من الأحداث أبرزها القصف الإسرائيلي الذي طال مدينة النبطية يوم الأربعاء الماضي وأدى إلى إستشهاد عدد من المدنيين العُزل.
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ويوم أمس، أعلن "حزب الله" قصف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة، كما استهدف أيضاً موقع السمّاقة في المنطقة نفسها، فيما قصف أيضاً ثكنة بيرانيت بصاروخ "فلق 1".
كذلك، أطلق الحزب أسلحته الصاروخية باتجاه تجمّع لجنود العدو في محيط موقع الضهيرة، في حين استهدف التجهيزات التجسّسيّة في موقع بركة ريشا، كما أطلق النيران باتجاه موقع راميا.
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