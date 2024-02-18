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لبنان

"عملية صفد": مَن أطلق الصواريخ؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-02-2024 | 01:30
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من الواضح أن الاسئلة عن العملية التي استهدفت مدينة صفد في فلسطين المحتلة، لا تزال من دون اجوبة، في ظل عدم تبني اي طرف لها، علماً أن إسرائيل ردت على لبنان بعد هذه الضربة وحمّلت "حزب الله" ضمنياً مسؤوليتها.
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لكن مصادر مطلعة رجحت ان يكون الغموض عائداً الى عدم اطلاق الصواريخ من لبنان بل من الأراضي السورية، وهذا يعني ان من اطلق هذه الصواريخ لا يريد إحراج الدولة في سوريا لكنه يريد توجيه رسالة حاسمة لاسرائيل.
وترى المصادر أن "حزب الله" قد يكون المسؤول عن تنفيذ العملية، لكن هناك احتمال ان تكون ايران هي التي قامت بها لتكون رد على الاستهدافات ضد الحرس الثوري الايراني.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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