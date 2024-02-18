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لبنان

"نسور الزوبعة" متأهبون

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-02-2024 | 01:45
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بالرغم من إستمرار المواجهات بين "حزب الله" واسرائيل على الجبهة الجنوبية، إلا أن هناك مجموعات فلسطينية ولبنانية عدة دخلت الحرب في بداياتها، مثل "قوات الفجر" التابعة للجماعة الإسلامية ونسور الزوبعة التابعة للحزب السوري القومي الإجتماعي، انكفأت منذ أشهر ولم يبقَ في الميدان إلا "حزب الله".
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وتفيد معلومات أمنية مطلعة أن حوالى 250 عنصراً من "نسور الزوبعة" التابعين لـ"القومي"، لا يزالون في جهوزية وتم إخضاعهم لدورة منذ أيام في أحد مراكز "حزب الله" في الغبيري.
 
ولم يكن هذا الأمر سراً، بل شاهد كل من كان متواجداً في المكان عناصر "نسور الزوبعة" يخرجون من مركز "حزب الله" بسلاحهم الكامل ولباسهم العسكري، تمهيداً لتكليفهم بأي مهمة يقررها الحزب.
 
يذكر أنهُ صدر قبل فترة بيان عن "الاعلام الميداني في فصائل "نسور الزوبعة" - الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي"، جاء فيه: "إن الاعلان عن اي عمل عسكري مقاوم لعمل قواتنا الموجودة في المواقع الامامية في جنوب لبنان، التي هي على جهوزية عملياتية في مواجهة العدو وملتزمة الخطة الموضوعة ضمن قواعد تحددها المواجهات الحاصلة، يصدر عنه حصراً، وأنّ ساحة المواجهة الفعلية مفتوحة للمقاومين الملتزمين التعليمات والخطط الموضوعة". 
 
 
 

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