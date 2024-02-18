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لبنان

بشأن "التعويضات المالية".. ما الجديد؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-02-2024 | 02:45
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عُلِم أنّ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تلقى مؤخراً إستفسارات عديدة بشأن قيمة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص.
 
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وقالت المصادر إن الصورة غير واضحة بشأن تلك التعويضات وسعر الصرف الذي سيتم تحديده من أجلها، مشيرة إلى أنه لا وضوح أيضاً بشأن قيمة أساس الراتب الذي على أساسه ستُحدد قيمة التعويضات.
 
ولفتت المصادر إلى أنه لا أجوبة حاسمة حتى الآن بهذا الشأن، ما يجعل الصورة ضبابيّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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