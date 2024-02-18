بشأن "التعويضات المالية".. ما الجديد؟

عُلِم أنّ الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي تلقى مؤخراً إستفسارات عديدة بشأن قيمة تعويضات نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص.

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وقالت المصادر إن الصورة غير واضحة بشأن تلك التعويضات وسعر الصرف الذي سيتم تحديده من أجلها، مشيرة إلى أنه لا وضوح أيضاً بشأن قيمة أساس الراتب الذي على أساسه ستُحدد قيمة التعويضات.