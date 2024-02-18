Advertisement

لبنان

دعوى قضائية من كارلوس غصن تحاصر مسؤولين في شركة "نيسان"

Lebanon 24
18-02-2024 | 01:17
A-
A+
Doc-P-1165614-638438413575959365.jpeg
Doc-P-1165614-638438413575959365.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقل الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، من موقع الدفاع إلى الهجوم، إذ نجح في حمل القضاء اللبناني على الشروع بملاحقة مسؤولين كبار في الشركة بناء على الدعوى التي أقامها ضدهم، واتهمهم فيها بـ"سرقة بيانات ومستندات خاصة به وتلفيق أدلّة أدّت إلى توقيفه في اليابان وتشويه سمعته". 
Advertisement
وعلمت "الشرق الأوسط" أن "هذه الملاحقة قد تسفر عن مذكرات توقيف غيابية تصدر عن قاضي التحقيق في بيروت، قد تتحول إلى مذكرات توقيف دولية تعمم عبر الإنتربول"، فيما عدّ الوكيل القانوني لشركة نيسان أن "هذه الإجراءات غير قانونية وستسقط بالشكل"، عاداً أن "المواد المدعى بها ضعيفة ومر عليها الزمن". (الشرق الاوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2024-02-18
04:18 | 2024-02-18
04:17 | 2024-02-18
04:09 | 2024-02-18
04:00 | 2024-02-18
03:33 | 2024-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24