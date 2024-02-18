دعوى قضائية من كارلوس غصن تحاصر مسؤولين في شركة "نيسان"

انتقل الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، من موقع الدفاع إلى الهجوم، إذ نجح في حمل القضاء اللبناني على الشروع بملاحقة مسؤولين كبار في الشركة بناء على الدعوى التي أقامها ضدهم، واتهمهم فيها بـ"سرقة بيانات ومستندات خاصة به وتلفيق أدلّة أدّت إلى توقيفه في اليابان وتشويه سمعته".

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وعلمت "الشرق الأوسط" أن "هذه الملاحقة قد تسفر عن مذكرات توقيف غيابية تصدر عن قاضي التحقيق في بيروت، قد تتحول إلى مذكرات توقيف دولية تعمم عبر الإنتربول"، فيما عدّ الوكيل القانوني لشركة نيسان أن "هذه الإجراءات غير قانونية وستسقط بالشكل"، عاداً أن "المواد المدعى بها ضعيفة ومر عليها الزمن". (الشرق الاوسط)