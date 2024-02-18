إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات

قال رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" أن العاصفة التي تسيطر على لبنان ستنتهي إعتباراً من بعد ظهر يوم غدٍ الإثنين.

Advertisement

ولفت إلى أن "الطقس في لبنان يتأثر حالياً بمنخفضٍ جوي مُتمركزٍ فوق تركيا، وسيستمر حتى ظهر يوم الإثنين على أن يبدأ بالإنحسار تدريجياً"، وقال: "خلال الساعات المقبلة وتحديداً خلال الليلة المُقبلة، سنشهد أمطاراً غزيرة جداً مصحوبة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات إعتباراً من إرتفاع 1500 م".

وأردف: "إعتباراً من يوم غد، فإن وتيرة الأمطار ستتراجع، فيما من الممكن أن نشهد بعض الأمطار المُتفرقة يوم الثلاثاء. أما يوم الأربعاء، فإن الطقس سيتحسن بشكل ملحوظ، وسنشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة".