Advertisement

لبنان

إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-02-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1165624-638438439699493263.jpg
Doc-P-1165624-638438439699493263.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" أن العاصفة التي تسيطر على لبنان ستنتهي إعتباراً من بعد ظهر يوم غدٍ الإثنين.
 
Advertisement
ولفت إلى أن "الطقس في لبنان يتأثر حالياً بمنخفضٍ جوي مُتمركزٍ فوق تركيا، وسيستمر حتى ظهر يوم الإثنين على أن يبدأ بالإنحسار تدريجياً"، وقال: "خلال الساعات المقبلة وتحديداً خلال الليلة المُقبلة، سنشهد أمطاراً غزيرة جداً مصحوبة بعواصف رعديّة ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات إعتباراً من إرتفاع 1500 م". 
 
وأردف: "إعتباراً من يوم غد، فإن وتيرة الأمطار ستتراجع، فيما من الممكن أن نشهد بعض الأمطار المُتفرقة يوم الثلاثاء. أما يوم الأربعاء، فإن الطقس سيتحسن بشكل ملحوظ، وسنشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:58 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:21 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:18 | 2024-02-18
04:17 | 2024-02-18
04:09 | 2024-02-18
04:00 | 2024-02-18
03:33 | 2024-02-18
03:08 | 2024-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24