"مهرجان البستان" يتحدى الازمات: الفن حاجة

تنطلق في 21 شباط الجاري النسخة الثلاثون من "مهرجان البستان الدولي للموسيقى" في فندق البستان في بيت مري.

وتقول نائبة رئيسة المهرجان لورا لحود في عرض صحافي لبرنامج المهرجان: الإفتتاح في 21 الجاري في فندق "البستان"، وجميع الأمسيات تنظم في الفندق عينه ما عدا اثنتين منها؛ واحدة في كنسية مار اسطفان- البترون وأخرى في كنيسة مار يوسف- مونو. وبشكل مختصر، سيكون محبو الأوبرا على موعد مع 3 حفلات؛ حيث يستهل الافتتاح بتحية للمؤلف الموسيقي الإيطالي جاكومو بوتشيني في مئوية وفاته. وتؤدي السوبرانو الإيطالية فالنتينا بوي مقطوعات أوبرالية لبوتشيني مثل La Boheme, Tosca, Madama Butterfly بمشاركة مواطِنها التينور ماركو بيرتي. وحفلة أخرى للسوبرانو الفرنسية جولي فوكس (14 آذار) وقداس Petite Messe Solennelle، (15 آذار) في كنسية مار يوسف- مونو. أمّا لعشاق البيانو، فهناك عازفو بيانو بارزون في انتظارهم: الإيطالي جوزيبي اندالورو (23 شباط- فندق "البستان" و24 شباط- كنسية مار اسطفان- البترون) والأرجنتيني نيلسون غورنر (29 شباط) والروسي بوريس بيريزوفسكي (5 و6 آذار) والكسندر كانتوروف مع دانييل لوزاكوفيتش (10 آذار). وفي مجال الجاز، تُقام حفلة لفرقة البريطاني جوليان جوزف الثلاثية (8 آذار).

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ويقدم المهرجان أغنيات فرنسية معروفة (3 آذار) مع عازف الأكورديون الفرنسي فليسيان برو، وهناك حفلتان مع عازفة الترومبيت الفرنسية لوسيان رونودان فاري. وفي البرنامج حفلة للمؤلف الموسيقي خالد مزنّر (27 شباط)، يرافقه فيها العازف على آلة الباندونيون الإيطالي ماريو ستيفانو بيتروداركي وسواه. وتتخلل مقطوعة عنوانها "الفصل الخامس" عن التحديات التي تواجه البيئة، "الفصول الأربعة" للموسيقي الأرجنتيني استور بانتاليون بياتزولا.

ومن المحطات أيضاً، حفلة غنائية شرقية عنوانها "طلع البدر علينا" (12 آذار) لفرقة الموسيقى العربية لبرنامج "زكي ناصيف في الجامعة الأميركية في بيروت"، تتضمن إنشاداً صوفياً وترانيم دينية وأغنيات شعبية مصرية لسيد درويش. وتختتم الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية بقيادة المدير الفني للمهرجان جانلوكا مارتشانو ليالي المهرجان بحفلة عنوانها "متحدون من أجل السلام" تتضمن كونشيرتو لآلة التشيللو مع العازف فيكتور جوليان لا فيريير.

في المقابل، تنظم نشاطات على هامش المهرجان يمكن للجميع المشاركة فيها كحفلتين في الشارع في عين المريسة، محاضرات عن الموسيقى، ورش عمل وغيرها. ولمن يهمه الأمر يمكن أن يزور موقعنا لمعرفة المزيد من التفاصيل