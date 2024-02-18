الآن.. قصف إسرائيلي يطال الجنوب وهذه المناطق "تحت النار"!

نفذ العدو الإسرائيلي قرابة الساعة الـ8.30 من صباح اليوم الأحد، اعتداءات جديدة ضد مناطق جنوبية، وذلك بعد هدوء حذر سيطر على المشهد الميداني الليلة الماضية، تخلله بعض الخروقات.

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وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" إنّ الجيش الإسرائيلي استهدف بواسطة سلاح المدفعية منطقة وادي بيت ليف، فيما شنَّ غارة بصاروخين على بلدة يارون - قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط إصابات عديدة بحسب ما أفادت صحيفة "النهار".

وكانت طائرة مسيرة استهدفت منتصف ليل السبت - الأحد، حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان، وذلك بواسطة صاروخين.

ويوم أمس، أعلن "حزب الله" قصف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة، كما استهدف أيضاً موقع السمّاقة في المنطقة نفسها، فيما قصف أيضاً ثكنة بيرانيت بصاروخ "فلق 1".

كذلك، أطلق الحزب أسلحته الصاروخية باتجاه تجمّع لجنود العدو في محيط موقع الضهيرة، في حين استهدف التجهيزات التجسّسيّة في موقع بركة ريشا، كما أطلق النيران باتجاه موقع راميا.