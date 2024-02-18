رعد: العدوّ وصل إلى حائطٍ مسدود وانتصارنا عليه في لبنان وغزة سيكون انتصاراً مؤزّراً

قال رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد أن "نهاية الإشتباك القائم مع العدو الإسرائيلي في لبنان وغزة، سواء في هذه المرحلة وفي كل مرحلة، هو الإنتصار"، وقال: " العدوّ يُصعّد في طغيانه، لكن هذا التصعيد يكشف عن إنزلاقه نحو الهزيمة وعن سرعة سيره نحو السقوط ".

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كلام رعد جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه "حزب الله" في حسينية بلدة عدشيت الجنوبية لشهيده حسن علي نجم، إذ قال: " العدوّ دمّر غزة بكاملها أو كاد وقتل النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين ودمّر المدارس والمستشفيات لكن أين هي الأهداف التي خرج من أجل تحقيقها ؟. لم يتحقّق أيّ هدف لا أسراه استطاع أن يستردّهم بالقوة ولا استطاع أن يقضي على المقاومة".

وتابع: "إننا نتضامن مع شعب غزة المظلوم الذي يتعرّض لإبادة لم يَشهد التاريخ مثيلاً لها، ونحاول قدر الإمكان أن نخفف الضغوط عنه من أجل أن نُسقط أهداف العدوان، ونحن نفعل ذلك أيضاً تحسّباً وحمايةً لشعبنا ولبلدنا".



وأكمل: "نريد أن نوجّه للعدوّ رسالةً ميدانية قوية لنقول له إنّ جنونك لن ينفع إذا حوّلت اهتمامك إلى جبهتنا فنحنُ لكَ بالمرصاد" .



وأشار إلى أنّ "البعض يحاول بعد تزايد عدد الشهداء أن يُثير ما يبعث على الإحباط بين الناس، لكن عدد الشهداء الذي جاور المئتي شهيد، يُدفع عن آلاف ومئات آلاف الضحايا التي كانت ربما تسقط لو استطاع العدوان أن يستهين بقدراتنا" .



وشدد على أنّ "المعركة التي نخوضها ليست معركة سهلة ونتحمل أعباءها بقوة وشجاعة وإقدام وثبات لأن حساباتها دقيقة جداً وموازين الإنتصار فيها حساسة جداً"، وقال: "نحن نتصرّف وِفق ما يرضي الله ووفق ما يحمي شعبنا وسنبقى كذلك".



وأردف: "العدوّ لا يزال حتى الآن مردوعاً من قبل مقاومتنا وهناك جنون لدى العدوّ بمستوى لم تشهده الحروب مع العدوّ الإسرائيلي مثل ما تشهده في هذه المرحلة، لأنه يستشعر أنّ كلّ الغرب يقف بجانبه وكلّ محور الشرّ والكفر في العالم يدعم الغرب إضافةً إلى إدارة ظهر الأنظمة العربية في منطقتنا التي يُشبه موقفها موقف المتواطئين".



وختم: "العدو وصل إلى حائط مسدود وانتصارنا عليه في لبنان وغزة سيكون انتصاراً مؤزّراً وهذا ليس ببعيدٍ على الإطلاق".