قبيسي: لم نشهد يوما موقف حقيقي على مستوى الدولة يدعو لحماية الوطن

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، أن "ما يجري على مساحة العالم العربي هو استعمار جديد بدبلوماسية وتطبيع مع الصهاينة والشعب الفلسطيني يقتل ويذبح ولا احد من هذه الأنظمة يحرك ساكنا".

وقال قبيسي خلال كلمة ألقاها في حفل تأبيني في بلدة زبدين - النبطية: "نحمد الله في بلدنا على نعمة المقاومة التي لولا وجودها في بلدنا ولولا ما أنتجه الامام الصدر ما كان حال بلدنا وما كان سيجري في لبنان الذي تخلت عنه الدولة منذ أن احتل الصهاينة فلسطين، فلم نشهد يوما مواجهة حقيقية او موقف حقيقي على مستوى الدولة يدعو لحماية الوطن والاهتمام بالناس ودعم للمواطنين والمقاومين".

وأضاف: "نقول لاهلنا في بلداتنا الجنوبية صمودكم ووقوفكم الى جانب المقاومين هو ما يجعل المقاومة قادرة على الانتصار على هذا العدو، ولذا علينا جميعا أن ندافع عن عقيدتنا ورسالتنا بوجه هذا العدو بكل ما امتلكنا من قوة وتأييدنا ودعمنا للمقاومة هو فعل مقاوم فنحن نعيش ما يعانيه اهلنا في الشريط الحدودي مع دولة فلسطين المحتلة هؤلاء الصامدون الشرفاء".

وتابع: "من اراد حماية سيادته ونظامه وشعبه عليه أن يقاوم ويقارع العدو لا أن يكون كبعض الأنظمة العربية التي تكتفي بتوزيع بعض المساعدات لأن هؤلاء لا يريدون سوى حماية مواقعهم وكراسيهم، وبالتالي تبقى اسرائيل متغطرسة في المنطقة ليس بقوتها بل بضعف من يواجهها. واسقطت المقاومة هذه المعادلة بفضل دماء الشهداء في غزة او بالضفة الغربية وعلى حدودنا مع فلسطين المحتلة".

وختم قبيسي: "نحن لا نريد حياة بلا كرامة، ولن نرضى أن يكون بلدنا ضعيفا خاضعا يستجدي الامن والاستقرار الداخلي من قوى غطرسة واستعمار غربي".

( الوكالة الوطنية)