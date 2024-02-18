الراعي: البطولة في تجنّب الحرب ولا في صنعها

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنّ "البطولة ليست في صنع الحرب بالأسلحة المتطوّرة إنّما بالعقل وتجنُّب الحرب وصنع السلام".

وشدّد الراعي، في عظة قداس الأحد، في بكركي، على أنّه "لا يمكن الاستمرار في هذه الحالة من التباعد واللّاثقة المتبادلَين التي تعطّل حياة الدولة والمجتمع"، قائلاً: "فليضع الجميع فوق كل شي بناء الوحدة الوطنية بسبل جديدة ولغة جديدة وخصوصاً الولاء لوطننا لبنان".

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وأضاف: "لبنان مؤلّف من 18 طائفة دينيّة أي من المؤمنين بالله وهذا الإيمان يفرض عليهم أن تكون علاقاتهم ببعض متّسمة بالمحبّة، فإذا لم تكن كذلك فإنّهم يكذبون على بعضهم".