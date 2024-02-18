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لبنان

حدث عاجل قبالة الناقورة.. صواريخ تنفجر وهذا ما جرى!

Lebanon 24
18-02-2024 | 04:18
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أفادت قناة "الميادين"، اليوم الأحد، بأن صاروخاً اعتراضياً إسرائيلياً، انفجر فوق البحر في القطاع الغربي من جنوب لبنان، وتحديداً قبالة سواحل الناقورة.
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بدوره، قال مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب أن العدو الإسرائيلي قام بتفعيل القبة الحديدية المعادية في القطاع الغربي، متحدثاً عن انفجار صاروخين اعتراضيين في أجواء الناقورة.
 
من جهتها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صواريخ موجهة بإتجاه مستعمرة شلومي، ما استدعى تفعيل القبة الحديدية هناك.
 
ويأتي هذا الحدث إبان شنّ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً على بلدة يارون، استهدف خلاله منزلين.

ولفتت "الوكالة الوطنية للإعلام" إلى أن المقاتلات الحربيّة المعادية قصفت بصاروخين منزلاً في حي البيادر ضمن البلدة، كما إستهدفت أيضاً بغارة مماثلة منزلاً آخر في الساحة العامة.
 
وفيما ذكرت "الوطنية للإعلام" أنه لم تتم الإفادة عن وقوع إصابات جراء القصف، قالت صحيفة "النهار" أن الإستهداف الذي طال يارون أسفر عن سقوط جرحى. 
 
 
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