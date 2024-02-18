14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مفاجآت جديدة عن "صاروخ مُدمّر" بيد "حزب الله".. شاهدوا صورته!
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-02-2024
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "calcalist" الإسرائيلي تقريراً جديداً تطرق فيه إلى قدرات صاروخ "ألماس" الذي استخدمه "حزب الله" لقصف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان.
Advertisement
ووصف التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
، الصاروخ المذكور بـ"المثير للقلق"، مشيراً إلى أن تلك القذائف تتمتع بـ"توجيه بصري"، كما أنها معروفة بـ"الصواريخ الموجهة بالتلفزيون"، وأضاف: "تعد هذه الصواريخ من بين أكثر القذائف دقة في العالم ويمكن أن تسبب الكثير من المتاعب".
وذكر التقرير أن شخصاً واحداً يمكنه إطلاق مثل هذا الصاروخ المُضاد للدروع حتى من دون رؤية الهدف، وقال: "يمكن للمسلحين أن يفعلوا الكثير بواسطة هذا الصاروخ، مثل تهديد القواعد المحمية وضرب المعدات المُخبّأة خلف الجدران، استهداف الدبابات، وكل ذلك يمكن حصوله من مدى 8 كيلومترات أو أكثر".
وأكد التقرير أنه "بفضل هذه الصواريخ الدقيقة المُوجّهة بصرياً، يستطيع حزب الله التدخل في البنية التحتية للمراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي، وبالتالي تعطيل حركة القوات ونصب كمائن معقدة، وكل ذلك مع وجود حدّ أدنى من المخاطر على قواته".
وأوضح التقرير أن وزن صاروخ "ألماس" يبلغ 15 كيلوغراماً وفي مقدمته كاميرا حساسة تمكن الرامي من معرفة كيفية إصابة الهدف سواء في الليل أو النهار، وأضاف: "الصاروخ يمتلك زعانف كبيرة تمكنه من المناورة السريعة في الفضاء حتى ضد الأهداف المتحركة، كما أن بداخله شحنة متفجرة مزدوجة، قادرة على إختراق الدرع التفاعلي وقطعة فولاذية ذات كثافة تصل إلى متر واحد".
وأكمل: "يتميز ألماس بأنه يمكن إطلاقه من دون وجود هدف مرئي على خط إطلاق النار، وما يمكن فعله فقط هو تصويبه في إتجاهه العام ثم إطلاقه في الهواء وتسييره باستخدام الكاميرا، وبعدها يتم تثبيته وتحريكه حتى يصل إلى الهدف بنفسه".
وذكر التقرير أنه "يمكن للمسلحين الذين يستخدمون الصاروخ المذكور، الإختباء في مناطق غير خاضعة للرقابة وبالتالي إطلاق القذيفة من دون أي مخاطرة، وهذه قدرة نادرة يسعى إليها أي جيش بشدة".
وكشف الموقع أن "حزب الله" حصل على تقنية الصاروخ إثر سقوط قذيفة مميزة تابعة للجيش الإسرائيلي "فريسة" بيد الحزب في جنوب لبنان خلال حرب عام 2006، وأضاف: "تفاصيل الحادثة سرية، لكن الجيش الإسرائيلي اعترف بها رسمياً في تشرين الثاني من العام المذكور".
التقرير نفسه تحدث عن ثغرات تؤثر على عمل ذاك الصاروخ، وقال: "بشكل عام، حتى الأسلحة الموجهة بصرياً الأكثر ذكاءً والأكثر تقدمًا في العالم بها، تتأثر بعيب أساسي وهو أنه في حال لم تتمكن من رؤية الهدف، فلن تكون قادرة على إصابته، وبالتالي سوف يستمر الصاروخ ببساطة في اتجاهه العام حتى يصل إلى الأرض".
يوضح التقرير أيضاً أنه يمكن التدخل في الإتصال بين المشغل والصاروخ عبر التشويش، وأضاف: "إلا أن مثل هذه الحربة الالكترونية قد تؤثر أيضاً على أنظمة الجيش الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان".
وختم: "في خلاصة القول، توفر صواريخ ألماس وأمثالها لحزب الله قدرة هجومية دقيقة للغاية، لكنها ليست سلاحاً يكسر قواعد اللعبة، فمن المحتمل أن يتم استخدامها على نطاق واسع في السيناريوهات التي لا تقوم فيها صواريخ كورنيت المضادة للدبابات بالمهمة المناسبة خصوصاً ضد أهداف محمية بشكل خاص".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات
Lebanon 24
إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات
02:00 | 2024-02-18
18/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله.. إليكم ما قالته ليلى عبد اللطيف اليوم!
Lebanon 24
عن نصرالله.. إليكم ما قالته ليلى عبد اللطيف اليوم!
15:48 | 2024-02-17
17/02/2024 03:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة في الحازمية.. مسلحون يقتحمون منزلاً وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حادثة مرعبة في الحازمية.. مسلحون يقتحمون منزلاً وهذا ما حصل!
03:33 | 2024-02-18
18/02/2024 03:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها
Lebanon 24
فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها
07:11 | 2024-02-18
18/02/2024 07:11:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة رفض الحريري استقبال وفد من "الوطني الحر"؟
Lebanon 24
ما حقيقة رفض الحريري استقبال وفد من "الوطني الحر"؟
01:15 | 2024-02-18
18/02/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
15:38 | 2024-02-18
طقس بداية الأسبوع سيتحوّل.. هذا ما سيحصل قبل الظهر!
15:30 | 2024-02-18
المفتي دريان تابع الأوضاع في عكار
14:16 | 2024-02-18
المتقاعدون العسكريون أعلنوا العصيان المدني
13:57 | 2024-02-18
حادث سير مروع عند نفق المطار (فيديو)
13:56 | 2024-02-18
في بدنايل.. عملية ثأرية تودي بحياة مواطن
13:55 | 2024-02-18
بإشكال فردي.. قتيلان وجريحان في بلدة عكارية ودعوات لضبط النفس
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
18/02/2024 22:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
18/02/2024 22:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
18/02/2024 22:46:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24