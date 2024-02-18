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لبنان
أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف بنى تحتية لـ"حزب الله"
Lebanon 24
18-02-2024
|
05:11
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "إكس": "جيش الدفاع يستهدف بنى تحتية إرهابية لحزب الله في منطقة يارون".
وأضاف: "أغارت طائرات حربية في ساعات الصباح على بنى تحتية إرهابية لحزب الله في منطقة يارون. كما قصفت القوات بالمدفعية لإزالة التهديد في منطقة علما الشعب وفي منطقة الظهيرة".
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