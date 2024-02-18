الراعي: ليضع الجميع فوق كلّ شيء هدف بناء الوحدة الوطنيّة

تراس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، "كابيلا القيامة "، اطلقت خلاله رابطة كاريتاس لبنان حملتها السنوية تحت شعار" من ايدك لباب السما".

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في عظته، قال الراعي: "لا يمكن الإستمرار في هذه الحالة من التباعد واللاثقة المتبادلين التي تعطّل حياة الدولة وتسمم المجتمع، فليضع الجميع فوق كلّ شيء هدف بناء الوحدة الوطنيّة بسبل جديدة ولغة جديدة وبخاصّة الولاء لوطننا النهائيّ لبنان".





وتابع: "لنصلِّ إلى الله، كي يمنحنا نعمة البطولة في تغليب السلام على الحرب، والتفاهم على التنازع، والحبّ على البغض، والخير على الشرّ، والوحدة على التفكّك".