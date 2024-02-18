أبو الحسن اختتم زيارته للكويت.. هذه أبرز لقاءاته هناك

إختتم أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن زيارته إلى الكويت التي استمرّت لأيام، حيث أجرى خلالها سلسلة من اللقاءات والاتصالات مع مسؤولين ومؤسسات وهيئات، بالإضافة إلى عدة لقاءات أقامها مع ابناء الجالية اللبنانية.

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وكان أبو الحسن زار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي حيث إجتمع مع مديره العام بدر السعد بحضور فريق من المساعدين والمستشارين وتم البحث في شؤون إنمائية مختلفة منها ما يتعلق بإنشاء شبكات ومحطات تكرير للصرف الصحي بالإضافة إلى مشاريع إنمائية مهمة أخرى.



وزار ابو الحسن جمعية الهلال الأحمر الكويتي والتقى رئيسه الدكتور هلال الساير بحضور الامينة العامة السيدة مهى البرجس ومدير الهلال الاحمر عبد الرحمن العون.



ومن أبرز اللقاءات التي عقدها كان اللقاء الموسع الذي أقيم في فندق Grand hotel بدعوة من مكتب الاغتراب حيث تميّز بحضور متنوّع. وافتتح اللقاء بالنشيدين الوطنيين الكويتي واللبناني وتحدث معرفاً رواد البنا ثم كانت كلمة لمسؤول المكتب نضال المصري وشارك باللقاء ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في الكويت الشيخ نسيب قانصو ومطران الأرمن الأرثوذكس يبادروس مانوليان، واعضاء مجلس الأعمال اللبنانية، والمجلس النسائي اللبناني وممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ووسائل إعلام كويتية.



وكانت مناسبة لشرح الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وتم إطلاع أبناء الجالية على آخر المستجدات وأبرز التحديات التي يواجهها لبنان، وكان حواراً غنياً وصريحاً وتفاعليا.





وشكر ابو الحسن مكتب الإغتراب على "الدعوة وحسن التنظيم". ووجه شكراً للذين لبّوا الدعوة وشاركوا في هذا اللقاء المميّز، وتوجّه بشكر خاص لدولة الكويت على إهتمامها وعلى إحتضانها ورعايتها للجالية اللبنانية. وكانت مناسبة للتأكيد على "أهمية وعمق العلاقات اللبنانية الكويتية"، مثمناً "دور الكويت في الوقوف إلى جانب لبنان ودعمها له في أصعب المراحل والظروف وإحتضانها لأبنائه المقيمين في الكويت"، موجهاً "تحية شكر وتقدير لأمير البلاد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ونائب الأمير رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح وحكومة الكويت ومؤسساتها والى الشعب الكويتي الشقيق".





وتقدم منهم "بأحر التهاني وأصدق التمنيات عشيّة حلول عيد الكويت الوطني وعيد التحرير، وكانت مناسبة ايضاً لشرح الأوضاع العامة في لبنان وآفاق المرحلة المقبلة ومخاطرها". واطّلع ابو الحسن من أبناء الجالية على واقعهم وظروفهم وناقش معهم مختلف الأمور والهواجس والمخاطر المحدقة بلبنان.







وكان أقام القائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت المستشار احمد عرفة عشاءً تكريمياً لأبو الحسن شاركت فيه مجموعة من الفاعليات اللبنانية المقيمة في الكويت، وتوجه ابو الحسن بالشكر والتقدير للقائم بالأعمال المستشار احمد عرفة على دعوته واهتمامه ومتابعته الدائمة لإبناء الجالية اللبنانية. وكانت سلسلة لقاءات متفرقة مع ابناء الجالية من مختلف المناطق.