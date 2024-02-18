فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها

نشر أحد الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تنشر لأول مرة، توثق لحظة وقوع إنفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب عام 2020.

وأظهرت الفيديوهات لحظات لم تتم مشاهدتها من قبل، علماً أن اللقطات التي تم عرضها جرى التقاطها من أكثر من مكان وزاوية.