فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها

2- لقطة من زوايا متعدده من داخل احد المستشفيات pic.twitter.com/N9sZLY8w7Y
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
2- لقطة من زوايا متعدده من داخل احد المستشفيات pic.twitter.com/N9sZLY8w7Y
3- الحمد لله دخلوا البيت في اخر لحظة pic.twitter.com/tu5A2n4t4r
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
3- الحمد لله دخلوا البيت في اخر لحظة pic.twitter.com/tu5A2n4t4r
4- اثناء مقابلة صحفية مع هذه الفتاه😱 pic.twitter.com/XIo3UByPkW
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
4- اثناء مقابلة صحفية مع هذه الفتاه😱 pic.twitter.com/XIo3UByPkW
7- اب مع اطفاله يلعبون في الشارع يلتقط اخر ثانية قبل الانفجار pic.twitter.com/8Nr7k2yuMQ
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
7- اب مع اطفاله يلعبون في الشارع يلتقط اخر ثانية قبل الانفجار pic.twitter.com/8Nr7k2yuMQ
8- من داخل احد متاجر الملابس😨 pic.twitter.com/RuHa7hguWd
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
8- من داخل احد متاجر الملابس😨 pic.twitter.com/RuHa7hguWd
5- لقطات من مسجد الامين pic.twitter.com/AlsiBVtIRo
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
5- لقطات من مسجد الامين pic.twitter.com/AlsiBVtIRo
11- من سطح احد المباني ويمكن رؤية قبل وبعد الانفجار pic.twitter.com/kDZJkA2piJ
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
11- من سطح احد المباني ويمكن رؤية قبل وبعد الانفجار pic.twitter.com/kDZJkA2piJ
14- لقطة مرعبة من داخل احد المتاجر pic.twitter.com/UesImzkk9R
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
14- لقطة مرعبة من داخل احد المتاجر pic.twitter.com/UesImzkk9R
17- في احد جلسات المطاعم الخارجية pic.twitter.com/vI8WUoKiQO
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
17- في احد جلسات المطاعم الخارجية pic.twitter.com/vI8WUoKiQO
19- في احد صوالين الحلاقة😱 pic.twitter.com/xLsJy7o0ZT
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
19- في احد صوالين الحلاقة😱 pic.twitter.com/xLsJy7o0ZT