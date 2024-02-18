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لبنان

فيديوهات مرعبة تنشر لأول مرة لإنفجار مرفأ بيروت.. شاهدوها

Lebanon 24
18-02-2024 | 07:11
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نشر أحد الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تنشر لأول مرة، توثق لحظة وقوع إنفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب عام 2020.
 
وأظهرت الفيديوهات لحظات لم تتم مشاهدتها من قبل، علماً أن اللقطات التي تم عرضها جرى التقاطها من أكثر من مكان وزاوية.
 
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