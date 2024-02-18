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لبنان

العدو يقصف أطراف الناقورة بالقرب من "اليونيفيل"

Lebanon 24
18-02-2024 | 07:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بقصف العدو الاسرائيلي لأطراف الناقورة بالقرب من "اليونيفيل" البحري.
 
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