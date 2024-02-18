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لبنان

"حزب الله" يعلن استهداف هذه المواقع عصر اليوم

Lebanon 24
18-02-2024 | 07:44
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صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:00) من بعد ظهر‎ ‎يوم الأحد 18-02-2024، تجمعاً ‏لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة".
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وفي بيان ثان، أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 ‏ تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيلٍ وجريح" .‏
 
كما أعلن "حزب الله" في بيانات لاحقة استهداف مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة، بالإضافة إلى تموضع ‏لجنود العدو في مثلث الطيحات ومبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة يرؤون وحققوا فيه إصابات مباشرة، فضلاً عن ‌‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
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