"حزب الله" يعلن استهداف هذه المواقع عصر اليوم

صدر عن المقاومة الإسلامية البيان التالي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (2:00) من بعد ظهر يوم الأحد 18-02-2024، تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة".
وفي بيان ثان، أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:45) من عصر يوم الأحد 18-02-2024 تموضعاً لجنود العدو في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيلٍ وجريح" .
كما أعلن "حزب الله" في بيانات لاحقة استهداف مستعمرة شوميرا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة، بالإضافة إلى تموضع لجنود العدو في مثلث الطيحات ومبنى يتموضع فيه جنود العدو في مستوطنة يرؤون وحققوا فيه إصابات مباشرة، فضلاً عن موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.