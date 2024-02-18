14
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توتّر كبير في بلدة عكارية وسقوط قتيلين.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
18-02-2024
|
10:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تطوّر خلاف فردي في بلدة مشحا العكارية بين عدد من الشبان، لم تعرف اسبابه بعد، إلى تبادل لإطلاق النار ما تسبب بمقتل الشابين ع. ض ور. ش، وإصابة شخصين آخرين هما ع. ش وع. ش اللذين نُقلا إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي للمعالجة.
Advertisement
وحضرت قوة كبيرة من الجيش لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى البلدة التي تشهد وضعاً متوتراً للغاية.
وتجرى اتصالات بين فعالياتها لتطويق ذيول الحادث والحد من تداعياته.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات
Lebanon 24
إستعدوا.. هذا ما سيشهده طقس لبنان خلال ساعات
02:00 | 2024-02-18
18/02/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم سعر الدولار داخل المصارف
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم سعر الدولار داخل المصارف
14:14 | 2024-02-17
17/02/2024 02:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله.. إليكم ما قالته ليلى عبد اللطيف اليوم!
Lebanon 24
عن نصرالله.. إليكم ما قالته ليلى عبد اللطيف اليوم!
15:48 | 2024-02-17
17/02/2024 03:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مرعبة في الحازمية.. مسلحون يقتحمون منزلاً وهذا ما حصل!
Lebanon 24
حادثة مرعبة في الحازمية.. مسلحون يقتحمون منزلاً وهذا ما حصل!
03:33 | 2024-02-18
18/02/2024 03:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة رفض الحريري استقبال وفد من "الوطني الحر"؟
Lebanon 24
ما حقيقة رفض الحريري استقبال وفد من "الوطني الحر"؟
01:15 | 2024-02-18
18/02/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:19 | 2024-02-18
هجوم جديد.. ماذا استهدف حزب الله مساء اليوم؟
12:11 | 2024-02-18
ميقاتي التقى نظيريه القطري والعراقي.. وبحث في عمل اللجنة الخماسية والوضع في الجنوب
12:03 | 2024-02-18
تحذير من القوى الأمنية.. هذا ما جاء فيه
12:00 | 2024-02-18
مفاجآت جديدة عن "صاروخ مُدمّر" بيد "حزب الله".. شاهدوا صورته!
11:20 | 2024-02-18
الحريري غادر بيروت.. وهذا ما قاله
11:03 | 2024-02-18
في بيت الوسط.. الحريري التقى السنيورة
فيديو
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
18/02/2024 19:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
18/02/2024 19:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
18/02/2024 19:27:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24