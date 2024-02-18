توتّر كبير في بلدة عكارية وسقوط قتيلين.. ماذا حصل؟

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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تطوّر خلاف فردي في بلدة مشحا العكارية بين عدد من الشبان، لم تعرف اسبابه بعد، إلى تبادل لإطلاق النار ما تسبب بمقتل الشابين ع. ض ور. ش، وإصابة شخصين آخرين هما ع. ش وع. ش اللذين نُقلا إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي للمعالجة.وحضرت قوة كبيرة من الجيش لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى البلدة التي تشهد وضعاً متوتراً للغاية.وتجرى اتصالات بين فعالياتها لتطويق ذيول الحادث والحد من تداعياته.