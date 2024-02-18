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لبنان

توتّر كبير في بلدة عكارية وسقوط قتيلين.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
18-02-2024 | 10:09
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تطوّر خلاف فردي في بلدة مشحا العكارية بين عدد من الشبان، لم تعرف اسبابه بعد، إلى تبادل لإطلاق النار ما تسبب بمقتل الشابين ع. ض ور. ش، وإصابة شخصين آخرين هما ع. ش وع. ش اللذين نُقلا إلى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي للمعالجة.
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وحضرت قوة كبيرة من الجيش لضبط الوضع وإعادة الهدوء إلى البلدة التي تشهد وضعاً متوتراً للغاية.

وتجرى اتصالات بين فعالياتها لتطويق ذيول الحادث والحد من تداعياته.
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