هارون عن رسوم الـ 89500 ل.ل: "خلي الدولة ترد اموال المودعين وتكرم عينها"

لفت نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن "الدولة اللبنانية تطالب المؤسسات بتسديد الرسوم والاشتراكات على اساس سعر الدولار 89500 ل.ل".



وأضاف: "خليها ترد اموال المودعين افرادا ومؤسسات على نفس السعر ومن بعدها تكرم عينها".

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