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لبنان
هارون عن رسوم الـ 89500 ل.ل: "خلي الدولة ترد اموال المودعين وتكرم عينها"
Lebanon 24
18-02-2024
|
10:29
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لفت نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن "الدولة اللبنانية تطالب المؤسسات بتسديد الرسوم والاشتراكات على اساس سعر الدولار 89500 ل.ل".
وأضاف: "خليها ترد اموال المودعين افرادا ومؤسسات على نفس السعر ومن بعدها تكرم عينها".
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