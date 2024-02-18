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لبنان

هارون عن رسوم الـ 89500 ل.ل: "خلي الدولة ترد اموال المودعين وتكرم عينها"

Lebanon 24
18-02-2024 | 10:29
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لفت نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن "الدولة اللبنانية تطالب المؤسسات بتسديد الرسوم والاشتراكات على اساس سعر الدولار 89500 ل.ل".

وأضاف: "خليها ترد اموال المودعين افرادا ومؤسسات على نفس السعر ومن بعدها تكرم عينها".
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