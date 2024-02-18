المساعدون القضائيون أعلنوا العودة الى العمل



صدر عن لجان المساعدين القضائيين في لبنان البيان الآتي:



"بناءً لاجتماعاتنا مع معالي وزير العدل و سعادة المدير العام و رئيس صندوق المساعدين القضائيين، وبناءً على بعض التحسينات من العائدات لصندوق المساعدين، وحرصاً على المصلحة العامة و مصالح المراجعين و الموقوفين، ولحرصنا الأكيد على مصالح الناس، وكوننا لسنا من دُعاة التعطيل، وبإنتظار ما سيقدّمه مجلس الوزراء بالنسبة لرواتب ومخصصات القطاع العام والذي نحن جزء منه، يُقرّر المساعدون القضائيون تعليق الاعتكاف والعودة الى العمل، مع إبقاء جلساتهم مفتوحة لِما ستؤول اليه مستحقاتهم الكاملة من مجلس الوزراء".

Advertisement