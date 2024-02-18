الحريري غادر بيروت.. وهذا ما قاله

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صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري البيان التالي:غادر الرئيس سعد الحريري بيروت، وتوجه بالشكر والامتنان لعشرات آلاف الأوفياء الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية ومن العاصمة بيروت، للمشاركة في إحياء ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.وجدد الرئيس الحريري دعوة الجميع وخاصة أهل الوفاء للحفاظ على البلد، وقال: "كما كنا سويا سنبقى وسأكون إلى جانبكم أينما كنت".وفي الختام، عبّر الرئيس الحريري عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء جميع الوفود بسبب ضيق الوقت، وأعرب عن أمله لقاء الجميع في وقت ليس ببعيد.