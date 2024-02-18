تحذير من القوى الأمنية.. هذا ما جاء فيه

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طلبت القوى الأمنية من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب الامطار الغزيرة وعدم سلوك الطرقات الجبلية الا بعد التأكد من حالتها عبر الاتصال بغرف عمليات قوى الامن الداخلي 112 او بغرفة العمليات المشتركة 1720.