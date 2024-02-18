Advertisement

لبنان

تحذير من القوى الأمنية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
18-02-2024 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1165754-638438799303463605.jpeg
Doc-P-1165754-638438799303463605.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلبت القوى الأمنية من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب الامطار الغزيرة وعدم سلوك الطرقات الجبلية الا بعد التأكد من حالتها عبر الاتصال  بغرف عمليات قوى الامن الداخلي 112 او بغرفة العمليات المشتركة 1720.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن عمّمت صورة أحد المطلوبين السوريين.. إليكم ما فعله في بلدة متنيّة
lebanon 24
18/02/2024 22:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تساقط الثلوج سيتدنّى إبتداءً من اليوم... أمطار غزيرة وبرق ورعد ورياح ناشطة
lebanon 24
18/02/2024 22:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الأمطار الغزيرة.. انهيارات على طرقات حاصبيا
lebanon 24
18/02/2024 22:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أمطار غزيرة وبرق ورعد.. هذا موعد انحسار المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان
lebanon 24
18/02/2024 22:46:31 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن

أمطار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:38 | 2024-02-18
15:30 | 2024-02-18
14:16 | 2024-02-18
13:57 | 2024-02-18
13:56 | 2024-02-18
13:55 | 2024-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24