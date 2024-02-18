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لبنان

ميقاتي التقى نظيريه القطري والعراقي.. وبحث في عمل اللجنة الخماسية والوضع في الجنوب

Lebanon 24
18-02-2024 | 12:11
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في خلال "مؤتمر ميونيخ للامن" في المانيا.
وتم البحث في الوضع في لبنان وعمل "اللجنة الخماسية" للمساعدة في حل ازمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.
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وتطرق البحث الى الوضع في جنوب لبنان والجهود المستمرة للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.

رئيس وزراء العراق
 كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وجدد شكر العراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان.
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