ميقاتي التقى نظيريه القطري والعراقي.. وبحث في عمل اللجنة الخماسية والوضع في الجنوب

Advertisement

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في خلال "مؤتمر ميونيخ للامن" في المانيا.وتم البحث في الوضع في لبنان وعمل "اللجنة الخماسية" للمساعدة في حل ازمة الشغور في سدة رئاسة الجمهورية.وتطرق البحث الى الوضع في جنوب لبنان والجهود المستمرة للتوصل الى وقف لاطلاق النار في غزة.كما اجتمع رئيس الحكومة مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وجدد شكر العراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان.