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لبنان
هجوم جديد.. ماذا استهدف حزب الله مساء اليوم؟
Lebanon 24
18-02-2024
|
12:19
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أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة (17:45) من مساء اليوم الأحد، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في حرش راميم بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابةً مباشرة.
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