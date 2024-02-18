هجوم جديد.. ماذا استهدف حزب الله مساء اليوم؟

أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف عند الساعة (17:45) من مساء اليوم الأحد، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في حرش راميم بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابةً مباشرة.‏