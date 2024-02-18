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لبنان

السفيرة الاميركية حضرت مباراة لفريق السفارة في جونية

Lebanon 24
18-02-2024 | 12:34
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 تابعت السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون، مباراة لفريق السفارة في بطولة الدرجة الثانية للكرة الطائرة في قاعة مدرسة الرسل بجونية، الى جانبها رئيس النادي نائب رئيس اللجنة الاولمبية اسعد النخل والزميل جورج الهاني.
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وانتهت المباراة بفوز فريق السفارة على مون لاسال 3 - 1. 
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