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لبنان

الرئيس ميشال عون يحتفل بعيده الـ89.. وصور تجمعه وعائلته الصغيرة

Lebanon 24
18-02-2024 | 13:18
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور للرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون، وهو يحتفل بعيد ميلاده الـ89، في منزله في الرابية
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وللمناسبة كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر حسابه على موقع X معايداً الرئيس عون وقال: " كل ما زاد عمرك، زادت الكرامة وكبر التقدير ونميت معك الحكمة بعقولنا والمحبة بقلوبنا…بتزيد السنين بس ما بتشيخ القيمة، بتمرّ الايّام بس ما بيضيع الحق، والحقيقة بتبيّن شو ما طال الزمن. عقبال سنين مديدة بالصحة يا بيّنا الروحي."
 
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