الرئيس ميشال عون يحتفل بعيده الـ89.. وصور تجمعه وعائلته الصغيرة

كل ما زاد عمرك، زادت الكرامة وكبر التقدير ونميت معك الحكمة بعقولنا والمحبة بقلوبنا…بتزيد السنين بس ما بتشيخ القيمة، بتمرّ الايّام بس ما بيضيع الحق، والحقيقة بتبيّن شو ما طال الزمن. عقبال سنين مديدة بالصحة يا بيّنا الروحي. GB pic.twitter.com/PHPQOSXEzh
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 18, 2024
كل ما زاد عمرك، زادت الكرامة وكبر التقدير ونميت معك الحكمة بعقولنا والمحبة بقلوبنا…بتزيد السنين بس ما بتشيخ القيمة، بتمرّ الايّام بس ما بيضيع الحق، والحقيقة بتبيّن شو ما طال الزمن. عقبال سنين مديدة بالصحة يا بيّنا الروحي. GB pic.twitter.com/PHPQOSXEzh