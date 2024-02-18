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لبنان

في بدنايل.. عملية ثأرية تودي بحياة مواطن

Lebanon 24
18-02-2024 | 13:56
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تعرض المواطن علي سعدون سليمان في بلدة بدنايل غربي بعلبك لاطلاق النار مما ادى الى مقتله في محطة المحروقات التي يملكها في بدنايل.
وأشارت المعلومات الأولية الى ان عملية اطلاق النار جاءت على خلفية ثأرية بعد جريمة أدت الى مقتل شخص من آل اسماعيل في سهل بلدة بدنايل في أيلول ٢٠٢١ يدعى حسين دياب اسماعيل.
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وقد فتحت القوى الامنية تحقيقاً لمعرفة الفاعلين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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