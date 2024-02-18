المتقاعدون العسكريون أعلنوا العصيان المدني

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أعلن حراك المتقاعدين العسكريين في "بيان رقم واحد"، "الدعوة الى العصيان المدني بعدم تسديد جميع الرسوم والضرائب الجديدة هم وعائلاتهم، من فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والرسوم البلدية والرسوم على المعاملات الرسمية كافة، التي تتعلق بهم، حتى اشعار ٱخر".وعمّم الحراك هذا القرار على جميع المتقاعدين العسكريين، وتم الطلب اليهم بنشر اعلان يوضع لصقا على جدران وأبواب المؤسسات العامة والخاصة والمصارف، ويوزع أيضاً على المارة في الطرقات. (الوكالة الوطنية)