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لبنان

المفتي دريان تابع الأوضاع في عكار

Lebanon 24
18-02-2024 | 15:30
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أجرى مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور عبداللطيف دريان، اتصالا هاتفيا بمفتي عكار الشيخ زيد زكريا، لمتابعة الأوضاع في عكار وسبل تطويق الإشكال الكبير الذي وقع اليوم في مشحا ونتج عنه سقوط قتيلين وإصابة ثالث، وكذلك الإشكال الذي حصل اليوم في القموعة.
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وأكد المفتي دريان  "الحرص على أمن واستقرار عكار كما سائر المناطق اللبنانية"، داعيا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى "اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة وكف أيدي العابثين بأمن وحياة الناس".
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