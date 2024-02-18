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لبنان

طقس بداية الأسبوع سيتحوّل.. هذا ما سيحصل قبل الظهر!

Lebanon 24
18-02-2024 | 15:38
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توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق".
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وتخف حدة الأمطار تدريجياً ويتحول الطقس الى غائم جزئياً بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة.
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