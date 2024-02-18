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لبنان

مولوي: نقوم بالجهد اللازم لحماية البلد من الحرب

Lebanon 24
18-02-2024 | 16:04
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اعتبر وزير الداخلية  والبلديات بسام مولوي ان الخشية من امتداد الحرب هي من باب الحرص، مشيرا الى ان كل قرية وكل مدينة هي من العمق اللبناني.
وقال في حديث عبر "الجديد": "نتابع ما يجري بالجنوب "ضيعة ضيعة" ونتابع صمود اهالي الجنوب من كل الأطراف والطوائف، والكل حريص على بقاء لبنان خارج الحرب".
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 ولفت الى ان القرار 1701 هو صنيعة دولية لحماية لبنان وما جرى العام الماضي من ترسيم بحري هو لحماية لبنان.
واردف: "لبنان الرسمي يقوم بالجهد اللازم لحماية البلد من الحرب، ومشددا على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية".
 
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