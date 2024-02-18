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لبنان

لقاء في "مشحا" دعا إلى التحلي بالصبر

Lebanon 24
18-02-2024 | 16:10
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بعد الإشكال الفردي الذي حصل اليوم في بلدة مشحا العكارية، نتج عنه سقوط قتيلين وإصابة ثالث، عقد اجتماع في البلدة، برعاية رئيس دائرة الأوقاف الإسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة وفاعليات دينية وبلدية واختيارية، وصدر عن اللقاء بيان تقدم بالعزاء إلى أهل الضحايا، وأمل من "العائلتين الكريمتين ضبط النفس والتحلي بالصبر والتسليم لقضاء الله"، داعيا الشباب إلى "ضبط النفس، وإلى تسليم القضاء كل متورط في هذه الحادثة المؤلمة".
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وشكر المجتمعون الأجهزة الأمنية "على تجاوبهم السريع"، متمنيا عليهم "الاستمرار في التواجد في القرية حتى انتهاء الأمر، وعدم التهاون في ضبط الأمور" ومطالبا بـ"الهدوء أثناء الدفن وعدم إطلاق النار نهائيا". 
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