حرص نواب من كتلة التيار الوطني على زيارة بيت الوسط بغضّ النظر عن موقف رئيس التيار، والقطيعة بينه وبين رئيس تيار المستقبل منذ تداعيات إنتفاضة ١٧ تشرين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement