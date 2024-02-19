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لبنان

كيف يبدو المشهد جنوب لبنان؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 04:24
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نفذ الطيران الاسرائيلي، اليوم الاثنين، غارتين بين بلدتي يارين والبستان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
الى ذلك، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن دوي صافرات الإنذار في مستعمرات إسرائيلية عديدة بشكل مفاجئ، عقب الإشتباه بحصول تسلّل لطائرات من لبنان.
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وعاشت قرى القطاعين الغربي والاوسط ليلا حذرا ومتوترا تخلله اطلاق القنابل المضيئة وتحليق الطيران الاستطلاعي المعادي وصولا حتى مشارف مدينة صور، بحسب ما أفاد مندوب" الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.
 
ومشطت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجرا بنيران رشاشاتها الثقيلة المنطقة المتاخمة لبلدة راميا. 
يذكر أن سكان القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق يعيشون معاناة اذ تعمد العدو  استهداف المدنيين والبنى التحتية.
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