قرب الحدود مع لبنان.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي صباح اليوم

أوعز الجيش الإسرائيلي بإغلاق عدة طرق في المنطقة الحدودية الشمالية لإسرائيل أمام حركة المرور حتى إشعار آخر، جاء ذلك وسط التوترات المستمرة مع حزب الله اللبناني، وفق المجلس الإقليمي الجليل الأعلى.



وأعلن الجيش أن حركة المرور مقطوعة في مفرق المالكية في الاتجاهين الشمالي والجنوبي، ومفرق يشع من الغرب، ومفترق مدخل مرغليوت من الغرب، ومفرق همتسودوت باتجاه الشمال.(بي بي سي)

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