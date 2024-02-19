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لبنان

ما هي الطرق المقطوعة بالثلوج؟

Lebanon 24
19-02-2024 | 01:03
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أفادت غرفة التحكم المروري ان الطرق الجبلية المقطوعة بالثلوج هي:
 
كفردبيان -  حدث بعلبك 
العاقورة - حدث بعلبك
عيناتا - الارز
جرد مربين - الهرمل
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المقطوعة

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